Gizli hazinesi görüntülendi! Dünyada sadece orada yetişiyor

Kocaeli'de Turizm Haftası kapsamında düzenlenen foto safari etkinliği, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Kartepe sınırlarında yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen endemik Keltepe Çiğdemi'ni doğal ortamında gözlemleme fırsatı buldu.
ZAMANLA YARIŞTILAR
Baharın müjdecisi olarak bilinen Keltepe Çiğdemi, zarif yapısı ve erken çiçeklenmesiyle dikkat çekerken, özellikle yüksek kesimlerde doğanın uyanışını simgeleyen en özel türler arasında yer alıyor. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen doğaseverler, bu nadir çiçeği yakından inceleyerek eşsiz kareler yakalamak için adeta zamanla yarıştı.
Etkinlik boyunca uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Keltepe Çiğdemi'nin ekolojik değeri ve korunmasının önemi vurgulandı. Katılımcılara ayrıca Kuzuyayla'nın zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Bitkinin toprak altındaki gelişim sürecinden yüzeye çıkışına kadar geçen hassas döngü, doğanın kusursuz dengesini bir kez daha gözler önüne serdi.
NADİDE GÜZELLİK
Fotoğrafçılar, bölgenin büyüleyici atmosferinde yalnızca bir çiçeği değil, aynı zamanda Kocaeli'nin saklı kalan doğal zenginliklerini de objektiflerine yansıttı. Ortaya çıkan kareler, hem doğanın estetik gücünü hem de bu eşsiz türün korunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
Keltepe Çiğdemi'ni yakından görme fırsatı bulan katılımcılar, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşarken, Kartepe'nin bu nadide güzelliğini keşfetmenin ayrıcalığını yaşadı.