Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 23 Nisan'da Instagram erişim sorunu! Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 23 Nisan'da Instagram erişim sorunu! Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya devi Instagram'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sayfa güncellenememe, hikaye yüklenmemesi, mesaj gönderememe gibi hatalarla karşılaşanlar bu sorunun sebebini araştırıyor. Peki, Instagram ne zaman düzelecek? HABER MERKEZİ









23 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları erişim sorunları yaşamaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, ana sayfa akışının yenilenmediğini, hikayelerin açılmadığını ve mesajların gönderilemediğini bildirdi. Dünya genelinde platformların durumunu anlık olarak izleyen sistemlere göre, uygulamada yoğun bir hata bildirimi söz konusu. Kullanıcıların büyük bölümü "Akış yenilenemedi" uyarısıyla karşılaşırken, bazı bölgelerde uygulamanın hiç açılmadığı ya da beyaz ekran hatası verdiği ifade ediliyor.

KÜRESEL Mİ, BÖLGESEL Mİ?

Yaşanan sorunun bazı bölgelerde daha yoğun hissedilmesi, arızanın bölgesel olabileceği ihtimalini gündeme getirse de, küresel çapta raporların gelmesi genel bir teknik aksaklık ihtimalini güçlendiriyor. META'DAN AÇIKLAMA VAR MI?

Meta cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Uzmanlar, sorunun teknik bir güncelleme ya da sunucu kaynaklı geçici bir aksaklık olabileceğini değerlendiriyor.