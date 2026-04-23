Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 23 Nisan’da Instagram erişim sorunu!

23 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları erişim sorunları yaşamaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, ana sayfa akışının yenilenmediğini, hikayelerin açılmadığını ve mesajların gönderilemediğini bildirdi.
Dünya genelinde platformların durumunu anlık olarak izleyen sistemlere göre, uygulamada yoğun bir hata bildirimi söz konusu. Kullanıcıların büyük bölümü "Akış yenilenemedi" uyarısıyla karşılaşırken, bazı bölgelerde uygulamanın hiç açılmadığı ya da beyaz ekran hatası verdiği ifade ediliyor.
KÜRESEL Mİ, BÖLGESEL Mİ?
Yaşanan sorunun bazı bölgelerde daha yoğun hissedilmesi, arızanın bölgesel olabileceği ihtimalini gündeme getirse de, küresel çapta raporların gelmesi genel bir teknik aksaklık ihtimalini güçlendiriyor.
META'DAN AÇIKLAMA VAR MI?
Meta cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Uzmanlar, sorunun teknik bir güncelleme ya da sunucu kaynaklı geçici bir aksaklık olabileceğini değerlendiriyor.
INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR? (OLASI NEDENLER)
Eğer sorun yalnızca sizde yaşanıyorsa şu adımları kontrol etmeniz öneriliyor:
İnternet bağlantınızın (Wi-Fi/mobil veri) stabil olduğundan emin olun
Uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin
Android cihazlarda önbellek temizliği yapmayı deneyin
Yetkililerden açıklama gelmesi ve teknik müdahalenin ardından erişim sorununun kademeli olarak düzelmesi bekleniyor.