Onur Akay pitbull saldırısı sonrası entübe edildi

Ses sanatçısı Onur Akay, pitbull saldırısının ardından gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. Saldırıda burnundan yaralanan ve dokusu zarar gören Akay, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Burnundan kopan yaklaşık 2 santimetrelik doku yerine dikilirken, sanatçının burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atıldı. Ancak tedavi sürecinde komplikasyonlar gelişti. Akay'a dikilen dokunun büyük kısmının tutmadığı belirlendi. Bunun üzerine sanatçı ikinci kez ameliyat edilerek burnu kendi dokusundan kaydırma yöntemiyle yeniden onarıldı.

Saldırgan köpeğin ağzındaki bakterinin ısırık yoluyla deri altına geçmesi sonucu Akay'da "nekrotizan fasiit" (halk arasında "et yiyen bakteri") şüphesi oluştu. Bu enfeksiyonun burun dokusunda hasara yol açtığı ifade edildi. Yüzünde ve dudağında enfeksiyon gelişen sanatçının yüksek ateş ve kanama nedeniyle nefes almakta zorlandığı bildirildi. Bunun üzerine Akay yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların antibiyotik tedavisi uyguladığı, önümüzdeki 48 ila 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.