Sokak kedisini tüfekle öldüren caniye 5 ay hapis

Edirne'nin İpsala ilçesinde hayvansever Hüseyin Bülbül (43) tarafından bakılan kedilerin av tüfeği ile vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan komşusu K.G. (57) hakkında 5 ay hapis cezası verildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede K.G., hakkında, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İpsala 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin delillerle sabit olduğunu belirterek, üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkilin üzerine atılı suçların şüphe boyutunda kaldığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise sanığın müşteki Hüseyin Bülbül tarafından beslenen sokak kedilerine ateş ederek birinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

CEZASI 5 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti sanığa 'Hayvanları koruma kanunu' uyarınca önce 6 ay hapis verirken, ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkisi sebebiyle 5 aya düşürüldü. Mahkeme heyeti, sanık K.G.'nin geçmişinde tekerrüre esas sabıkasının bulunmaması ve ileride suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı vererek, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı. Verilen karara karşı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi.