İzmir'in en güzel köyleri! Gören aşık oluyor

1. Şirince (Selçuk)
Listelerin her zaman başında yer alan Şirince, tarihi Rum evleriyle ünlüdür... Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürürken kendinizi bir dönem dizisinde gibi hissedebilirsiniz.
Öne Çıkan: Matematik Köyü ve Tiyatro Medresesi.
2. Birgi (Ödemiş)
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Birgi, Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış tarihi bir cevherdir. Dev çınar ağaçları ve taş konaklarıyla zamanın durduğu bir yerdir.
Öne Çıkan: Çakırağa Konağı ve İmam-ı Birgivi Türbesi.
3. Sığacık (Seferihisar)
Türkiye'nin ilk "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanlı yerleşimidir. Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalma kale içindeki evleri, limanı ve yerel üretici pazarıyla huzurun adresidir.
Öne Çıkan: Pazar günleri kurulan kale içi yerel pazarı.
4. Bademler (Urla)
Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuna sahip olmasıyla bilinen, okuma yazma oranının çok yüksek olduğu "aydın" bir köydür. Sokaklarının temizliği ve kültürel dokusuyla sizi şaşırtabilir.
Öne Çıkan: Köy Tiyatrosu ve Çocuk Oyuncağı Müzesi.
5. Germiyan (Çeşme)
Türkiye'nin ilk "Slow Food" (Yavaş Gıda) köyüdür. Evlerin duvarlarındaki çiçek resimleriyle tanınan bu köy, geleneksel yöntemlerle yapılan ekşi mayalı ekmeğiyle meşhurdur.
Öne Çıkan: Duvar sanatları ve Germiyan ekmeği.
6. Barbaros (Urla)
Geleneksel tarımı ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen köy, her yıl düzenlenen "Oyuk (Korkuluk) Festivali" ile adını duyurmuştur. Sessiz ve doğayla iç içe bir rota arayanlar için idealdir.
7. Lübbey (Ödemiş)
"Hayalet Köy" olarak da bilinir. Terk edilmiş taş evleri ve mistik atmosferiyle fotoğrafçılar ve macera severler için eşsiz bir duraktır.