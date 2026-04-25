TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, bugün saat 14.00'te başlayan çekilişle birlikte yoğun şekilde araştırılıyor. 100 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanırken, başvuru yapan binlerce kişi sonuçların açıklanacağı anı bekliyor.
Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı isim listelerinin aynı gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Vatandaşlar, sonuçlarını hem TOKİ'nin resmi internet sitesi hem de e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25 Nisan Cumartesi günü başlayan çekilişlerin tamamlanmasının ardından sonuçların gün içerisinde ilan edilmesi öngörülüyor. Noter onayının ardından listeler resmi olarak yayımlanacak.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
TOKİ İstanbul kura sonuçlarıyla ilgili tüm gelişmeler ve isim listesi duyuruları, resmi kanallar üzerinden anlık olarak paylaşılmaya devam edecek.