BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2026 | EGM bekçi alımı yapacak mı? Başvuru şartları neler?

2026 yılı için bekçi alımı konusu, yayımlanan yeni yönetmelik sonrası yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Ancak şu an itibarıyla resmi bir alım ilanı yayımlanmış değil. Yani 2026'da bekçi alımı yapılması bekleniyor olsa da, başvuru tarihleri ve kontenjanlara ilişkin net bilgiler henüz açıklanmadı. Süreç genellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi. Peki, 2026 bekçi alımı yapılacak? Bekçilik başvuru şartları neler? İşte, bekçi alımı başvurusu son durum gelişmeleri...

BEKÇİLİK ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartları değişti. Askerlik ve ikamet koşulu öne çıktı. Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri nedenlerle emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerin ortaya çıkması halinde bu süre, vali onayıyla en fazla 56 saate kadar artırılabilecek. Belirtilen durumların ortadan kalkmasıyla, fazla çalışılan süreler personelin istirahat süresine eklenecek.

Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve mevsim koşulları ve benzeri durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerinde, Bakan onayıyla bu zaman dilimi dışında da çalıştırılabilecek.