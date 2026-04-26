Haberler Yaşam BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28-29 NİSAN 1 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın indirimleri yayınlandı. Bu hafta BİM'de birbirinden farklı onlarca çeşit gıda ve elektronik üründe indirim bulunuyor. İşte 28-29 Nisan ve 1 Mayıs Cuma BİM indirimleri...

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? sorusu araştırılıyor. BİM haftalık aktüel ürünler indirim kataloğu yayınlandı. İşte BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Teksüt taze kaşar peyniri 1000 g 349 TL

Torku dana kangal sucuk 500 g 315 TL

Teksüt olgunlaştırılmış tam yağlı klasik inek peyniri 450 g 199 TL

Kaanlar yarım yağlı beyaz peynir 800 g 159 TL

Teksüt krem peynir 400 g 89 TL

Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği dil peyniri 180 g 99,50 TL

Dost ballı sürülebilir krema 200 g 79,50 TL

Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 299 TL

Aknaz labne 3x180 g 119 TL

Sek ayran 200 ml 8,50 TL

Dost naneli ayran 300 ml 13,50 TL

Sek yarım yağlı yoğurt 5000 g 219 TL

Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 179 TL

Danone shake çeşitleri 200 ml 29,50 TL

Activia probiyotik yoğurt 8x100 g 149 TL

Torku %1,5 yağlı süt 6x200 ml 79,50 TL

Pınar hindi uzun sosis 430 g 89 TL

Polonez zeytinyağlı & otlu piliç füme eti 150 g 39 TL

Gedik piliç acılı bonfile 700 g 159 TL

Gedik piliç döner 1000 g 219 TL

Cornetto çilek-matcha 120 ml 60 TL

Sat Burger dana kapalı burger 230 g 139 TL

Aytaç dana döner dürüm 180 g 79 TL

Ares Rattan Koltuk 795 TL

Hobi Rattan Koltuk 329 TL

Zeugma Rattan Masa 1.290 TL

Queen Rattan Koltuk 299 TL

Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

Plastik Örgü Tabure 135 TL

Dekoratif Çerçeve 379 TL

Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL

1 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU 2026

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi: 16.990 TL

Philips Şarjlı Süpürge: 11.990 TL

Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima: 24.500 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL

Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL

OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL

Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL

Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL

Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL

Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL

Kumtel El Blenderı 590 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

