BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28-29 NİSAN 1 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? sorusu araştırılıyor. BİM haftalık aktüel ürünler indirim kataloğu yayınlandı. İşte BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Teksüt taze kaşar peyniri 1000 g 349 TL
Torku dana kangal sucuk 500 g 315 TL
Teksüt olgunlaştırılmış tam yağlı klasik inek peyniri 450 g 199 TL
Kaanlar yarım yağlı beyaz peynir 800 g 159 TL
Teksüt krem peynir 400 g 89 TL
Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği dil peyniri 180 g 99,50 TL
Dost ballı sürülebilir krema 200 g 79,50 TL
Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 299 TL
Aknaz labne 3x180 g 119 TL
Sek ayran 200 ml 8,50 TL
Dost naneli ayran 300 ml 13,50 TL
Sek yarım yağlı yoğurt 5000 g 219 TL
Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 179 TL
Danone shake çeşitleri 200 ml 29,50 TL
Activia probiyotik yoğurt 8x100 g 149 TL
Torku %1,5 yağlı süt 6x200 ml 79,50 TL
Pınar hindi uzun sosis 430 g 89 TL
Polonez zeytinyağlı & otlu piliç füme eti 150 g 39 TL
Gedik piliç acılı bonfile 700 g 159 TL
Gedik piliç döner 1000 g 219 TL
Cornetto çilek-matcha 120 ml 60 TL
Sat Burger dana kapalı burger 230 g 139 TL
Aytaç dana döner dürüm 180 g 79 TL
Ares Rattan Koltuk 795 TL
Hobi Rattan Koltuk 329 TL
Zeugma Rattan Masa 1.290 TL
Queen Rattan Koltuk 299 TL
Basamaklı Plastik Tabure 249 TL
Plastik Örgü Tabure 135 TL
Dekoratif Çerçeve 379 TL
Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL
1 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU 2026
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi: 16.990 TL
Philips Şarjlı Süpürge: 11.990 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL
Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL
OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL
Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL
Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL
Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL
Kumtel El Blenderı 590 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL