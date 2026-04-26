İOKBS BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME | Gözler MEB'de ! İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

MEB tarafından düzenlenen 2026 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Türkiye genelinde başladı ve 120 dakikalık sürenin ardından tamamlandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, "Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Adaylar, A ve B kitapçıklarına göre performanslarını değerlendirmek ve net hesaplaması yapmak için MEB'in yapacağı resmi açıklamayı bekliyor. 2026 İOKBS soru kitapçığı ve cevap anahtarının, her yıl olduğu gibi MEB tarafından sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde PDF formatında erişime açılması bekleniyor.
2026 BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen İOKBS Bursluluk Sınavı, ülke genelinde sorunsuz şekilde tamamlandı. Sınavın ardından gözler, adayların en çok merak ettiği soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Henüz resmi olarak bir paylaşım yapılmazken, MEB'in geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında cevap anahtarlarının genellikle sınavın yapıldığı günün akşam saatlerinde ya da ertesi gün erişime açıldığı biliniyor. Bu nedenle öğrencilerin, güncel duyurular için MEB'in resmî internet sitelerini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA
Adaylar, A ve B kitapçıklarına ait soru ve cevaplara meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan "Duyurular" bölümü üzerinden ulaşabilecek. PDF formatında yayımlanacak cevap anahtarları sayesinde öğrenciler doğru-yanlışlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayabilecekler.