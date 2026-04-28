2026 Anneler Günü ne zaman? İşte Anneler Günü tarihi

Hayatımızın en değerli varlıkları olan anneler için kutlanan Anneler Günü'nün tarihi merak konusu oldu. Sevdiklerine sürpriz hazırlamak isteyenler "Anneler Günü ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2026 Anneler Günü tarihi...
2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
Anneler Günü, takvimde sabit bir sayıya (örneğin her yıl 15 Mayıs gibi) bağlı değildir. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır.
2026 yılı takvimine göre Mayıs ayının ilk pazarı 3 Mayıs'a, ikinci pazarı ise 10 Mayıs'a denk geldiğinden, Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.