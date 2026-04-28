Baharda cilt hastalıkları alarm veriyor! Uzmanlardan kritik uyarılar

Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, cilt problemlerinde de gözle görülür bir artış yaşanıyor. Kış boyunca güneşten uzak kalan cilt, ani şekilde güneşe maruz kaldığında savunmasız hale geliyor. Bu durum özellikle güneş alerjisi vakalarında artışa neden oluyor. Güneşe çıkıldıktan kısa süre sonra yüz, boyun ve kollar gibi açık bölgelerde kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.
GÜNEŞ ALERJİSİNE DİKKAT
Baharın ilk günlerinde güneşin etkisi hafife alınsa da UV ışınları oldukça güçlüdür. Ani güneş maruziyeti, ciltte hassasiyet ve yanık riskini artırır. Özellikle ilk güneşlenmelerde koruyucu önlemler alınmadığında su toplama gibi ciddi reaksiyonlar görülebilir.
BİTKİ TEMASI LEKEYE DÖNÜŞEBİLİR
Açık havada daha fazla vakit geçirilmesiyle birlikte bitkilerle temas da artıyor. Özellikle limon, incir ve bazı yabani bitkilerle temas sonrası gelişen fitodermatit, ciltte önce kızarıklık ve yanma hissi oluşturuyor. Ardından güneşle etkileşime girerek kalıcı kahverengi lekelere dönüşebiliyor.
TERLEME MANTAR RİSKİNİ ARTIRIYOR
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte artan terleme, ciltte nemli bir ortam oluşturarak mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. En sık ayaklarda, kasık bölgesinde ve cilt kıvrımlarında görülen bu enfeksiyonlar; kaşıntı, kızarıklık ve pullanma ile kendini gösteriyor. Sentetik kıyafetler bu riski daha da artırıyor.
POLENLER CİLDİ DE ETKİLİYOR
Bahar aylarında artan polen yoğunluğu sadece solunum yollarını değil, cildi de olumsuz etkiliyor. Polenler ve bazı kozmetik ürünler, kontakt dermatit ve egzama gibi cilt hastalıklarını tetikleyebiliyor. Hassas ciltlerde kaşıntı ve kuruluk şikayetleri belirgin şekilde artabiliyor.
SİVİLCE SORUNLARI ARTABİLİR
Artan sıcaklık ve terleme ile birlikte ciltte yağ üretimi de yükseliyor. Bu durum gözeneklerin tıkanmasına ve özellikle akneye yatkın kişilerde sivilce oluşumunun artmasına yol açabiliyor.
BASİT ÖNLEMLERLE KORUNMAK MÜMKÜN
Uzmanlara göre bahar aylarında cilt sağlığını korumak için şu önlemler büyük önem taşıyor:
Yüksek faktörlü güneş kremi düzenli kullanılmalı
Cilt tipine uygun nemlendiriciler tercih edilmeli
Pamuklu ve hava alabilen kıyafetler giyilmeli
Terleme sonrası cilt temizliği ihmal edilmemeli
Bitki teması sonrası cilt mutlaka yıkanmalı
Bahar aylarında ortaya çıkan ya da artan cilt sorunlarının hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, uzun süren veya şiddetlenen durumlarda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirtiyor.