Baharda cilt hastalıkları alarm veriyor! Uzmanlardan kritik uyarılar

Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, cilt problemlerinde de gözle görülür bir artış yaşanıyor. Kış boyunca güneşten uzak kalan cilt, ani şekilde güneşe maruz kaldığında savunmasız hale geliyor. Bu durum özellikle güneş alerjisi vakalarında artışa neden oluyor. Güneşe çıkıldıktan kısa süre sonra yüz, boyun ve kollar gibi açık bölgelerde kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

GÜNEŞ ALERJİSİNE DİKKAT Baharın ilk günlerinde güneşin etkisi hafife alınsa da UV ışınları oldukça güçlüdür. Ani güneş maruziyeti, ciltte hassasiyet ve yanık riskini artırır. Özellikle ilk güneşlenmelerde koruyucu önlemler alınmadığında su toplama gibi ciddi reaksiyonlar görülebilir.

BİTKİ TEMASI LEKEYE DÖNÜŞEBİLİR

Açık havada daha fazla vakit geçirilmesiyle birlikte bitkilerle temas da artıyor. Özellikle limon, incir ve bazı yabani bitkilerle temas sonrası gelişen fitodermatit, ciltte önce kızarıklık ve yanma hissi oluşturuyor. Ardından güneşle etkileşime girerek kalıcı kahverengi lekelere dönüşebiliyor.

TERLEME MANTAR RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte artan terleme, ciltte nemli bir ortam oluşturarak mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. En sık ayaklarda, kasık bölgesinde ve cilt kıvrımlarında görülen bu enfeksiyonlar; kaşıntı, kızarıklık ve pullanma ile kendini gösteriyor. Sentetik kıyafetler bu riski daha da artırıyor.