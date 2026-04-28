Dairelerini çöplerle doldurmuş! Tahliyeyi engelleyip anahtarı sakladı! Komşulardan fare isyanı...

İTİRAZ EDİLDİ, TAHLİYE YENİDEN BAŞLADI

Bu karara yapılan itiraz yerinde bulununca, çöp evlerin yeniden tahliyesine karar verildi. Oluşturulan ekip bugün aynı binaya geldi. Toplam 10 daireden 4'ünün sahibi kadın görevlileri görünce anahtarı alıp geldi. Ancak, evde özel eşyalarının bulunduğunu belirterek kadın polis eşliğinde girilmesini istedi. Kadın polis beklenirken, komşular arasında tartışma başladı. Komşularının kendisine iftira attığını, ekmek almaya bile dışarı çıkamaz hale geldiğini, bu kadar evi olmasına rağmen kiralık eve çıkacağını belirten Yıldız Yetgin, kadın olduğu için baskı gördüğünü ileri sürdü. Kiracılarından para bile alamadığını savunan Yetgin, kapısının kırıldığını, çeyizinin belediyeye ait çamurlu alana döküldüğünü ileri sürdü.