Deterjan yerine kullanılıyor! Suya girince sabun gibi köpürüyor gören şaşkına dönüyor! Sabun cevizi nedir?

Son yıllarda doğal yaşam trendinin yükselmesiyle birlikte, kimyasal içerikli temizlik ürünlerine alternatif arayışı hız kazandı. Bu arayışın en dikkat çekici ürünlerinden biri ise "sabun cevizi" oldu. İlk kez duyanları şaşkına çeviren bu ürün, adeta doğanın kendi sabunu olarak tanımlanıyor.

Sabun cevizi, özellikle Hindistan ve Nepal gibi bölgelerde yetişen ağaçların meyvesi olarak biliniyor. İçeriğinde bulunan "saponin" adlı doğal madde sayesinde suyla temas ettiğinde köpürme özelliği gösteriyor. Bu özelliği sayesinde çamaşırdan bulaşığa, hatta kişisel bakıma kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

Kimyasal içermemesi nedeniyle özellikle hassas ciltler, alerjik bünyeler ve bebekli aileler tarafından tercih edilen sabun cevizi, çevre dostu yapısıyla da öne çıkıyor. Plastik ambalaj gerektirmemesi ve doğada tamamen çözünebilmesi, onu sürdürülebilir yaşamın önemli bir parçası haline getiriyor.