Dünyanın gözü Ağrı’ya çevrildi

KORİDORLAR BULUNDU Jones, "Kaya oluşumlarının uzunlukları 515 fit (Yaklaşık 156,9 metre) bu da Mısır kübiti kullanılarak hesaplandığında Yaratılış kitabının altıncı bölümünde belirtilen ölçülerle örtüşüyor" tespitinde bulundu. Jones, yer altı radarı (GPR) taramaları gerçekleştirdikten ve bölgeden toprak örnekleri aldıktan sonra yerin altında bir dizi "koridor" keşfettiklerini açıkladı. Ekibinin "tekne"nin tam ortasından ve gemi şeklinin iç kenarından geçen ve hepsinin de "atrium" adını verdiği merkezi bir boşluğa çıkan "tüneller" bulduğunu söyleyen Jones, "Bu tüneller de bir örüntüyü takip ediyor. GPR, radar kullanarak toprağın altına bakmanın bir yoludur. Ayrıca, başka bir jeofizik tekniği olan IRT ile yapılan çalışmalar da var ve bunlar, toprağın derinliklerinde hala korunmuş gemi şeklinde bir gövdeyi gösteriyor" diye konuştu. "Tekne"nin ortasından ve muhtemel geminin iç kenarı boyunca uzanan tüneller keşfedildi ve bu tüneller Jones'un atrium olarak adlandırdığı merkezi bir boşluğa çıkıyordu.

Jones, titizlikle uyguladıkları tahrip edici olmayan teknikler sayesinde, kaya oluşumunun insan yapımı olabileceğine dair ilginç kanıtlar ortaya çıkardıklarını da savunarak şu bilgileri verdi: "2024 yılında, o gemi şeklinin içinden ve dışından rastgele 88 toprak örneği aldık. Ve gösterdikleri şey, gemi şeklindeki yapının içindeki toprağın, dışındaki toprağa göre üç kat daha fazla organik madde ve yüzde 38 daha fazla potasyum içerdiğiydi. Bu da toprağın eşsiz olduğunu gösteriyor. Ve sonbaharda, çimenlerin iç kısımları daha sarı bir renge bürünüyor." Jones, Nuh'un Gemisi gibi ahşap bir geminin binlerce yıl içinde çürüyeceğini ve toprakta belirgin bir kimyasal iz bırakacağını belirterek, bu bulguların da yapının Nuh'un gemisi olduğuna işaret ettiğini savunarak, "Bu, İncil'e verilen bağlantının aynısı. Boyu 300 Mısır arşını. Bizim için bunlar, peşinde olduğumuz olumlu çizgiler ve daha keşfedilecek çok şey olduğunu gösteriyor" dedi. Araştırmacılar, yerin altında bir dizi 'koridor' keşfetti bu da efsanevi tekneye dair iddiaları daha da güçlendirebilir. Araştırmacı ayrıca "Nuh'un Gemisi" çevresinde bulunan fosil kalıntılarının da Büyük Tufan'ın kanıtı olduğunu iddia etti. Jones dağların yükseklerindeki kayalarda bulunan antik mercanlar ve deniz kabukları ile ilgili, "Bu bölgenin bir zamanlar su altında olduğunu" kanıtlıyor diyerek "Ancak bazı araştırmacılar şu anda deniz seviyesinin çok üzerinde bulunan kayaların, tektonik plaka hareketleriyle tarih öncesi okyanus tabanlarını yukarı kaldıran milyonlarca yıl süren bir süreç sonucunda yükselmiş olabileceğini belirtiyorlar. Jones. tünellerin içini fiziksel olarak keşfetmek için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İçlerine inip tünelleri keşfedebilecek robotik, uzaktan kumandalı bir cihaz tasarlayan bir ekibimiz var" diye konuştu. Ağrı Dağı araştırmacısı Jones'un yeni keşfe dair sözleri, başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülke basının önde gelen gazeteleri ve sitelerinde de yer almaya başladı. Nuh'un Gemisi araştırmacısı ve turizm profesyoneli Amerikalı Andrew Jones, geçtiğimiz günlerde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Nimetullah Aldemir ile bir araya gelerek, bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 8. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'nu ele aldı. Jones'un, İngilizce olarak yayımlanacak yeni bir kitapta Durupınar Nuh'un Gemisi alanında yürütülen son bilimsel araştırmalara yer vereceği biliniyor.