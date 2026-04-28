Erkekler de estetik ile güzelleşmek istiyor

Uzun yıllar boyunca estetik denildiğinde akıllara gelen kadın egemen tablo, son yıllarda yerini çarpıcı bir dönüşüme bıraktı. Geçmişte erkekler için yalnızca saç ekimiyle sınırlı görülen bu alan, son üç-beş yıl içerisinde kabuk değiştirerek devasa bir endüstriye dönüştü. Sektör temsilcilerinin "sessiz ama güçlü büyüme" olarak tanımladığı bu süreç, erkek estetiğini istisnai bir tercih olmaktan çıkarıp 2026 yılı itibarıyla pazarın merkezine yerleştirdi. Özellikle yoğun iş temposunda çalışan, ekran karşısında mesai harcayan veya sosyal çevrede aktif rol alan erkeklerde, estetik müdahalelerin temel motivasyonu "yorgun görünmemek" olarak öne çıkıyor.

HIZLA ARTAN BİR İSTATİSTİK

Bu değişimle birlikte, kısa sürede sonuç veren, doğal bir duruş sergileyen ve operasyon sonrası günlük hayata hızla dönüş imkanı tanıyan ameliyatsız uygulamalar erkekler arasında hızla yaygınlaştı. Erkek hastalar artık sadece estetik bir kaygı gütmekle kalmıyor, aynı zamanda profesyonel ve sosyal hayatın getirdiği dinamizme uyum sağlamayı hedefliyor. Küresel veriler de bu yerel dönüşümü destekler nitelikte seyrediyor. Estetik işlemlerde erkek hastaların toplam payı 2022'de yüzde 14,3 seviyesindeyken, 2024 yılında yüzde 16,0'a kadar yükseldi. İşlem sayılarına bakıldığında ise 2022'de 4,85 milyon olan talebin, 2024 yılında 6,06 milyona ulaştığı görülüyor. Bu tablo, sadece iki yıl içerisinde yaklaşık yüzde 25'lik bir büyüme gerçekleştiğini ve erkeklerin artık estetik dünyasında "istisna" olmaktan çıkıp düzenli bir hasta grubuna dönüştüğünü kanıtlıyor.

YATIRIM FIRSATLARI

Pazardaki bu hızlı büyüme, beraberinde ciddi yatırım fırsatlarını da getiriyor. Ancak sektör temsilcilerine göre pazar henüz doygunluk noktasına ulaşmış değil ve rekabetin yapısı dijitalleşen teknolojiyle birlikte şekilleniyor. 2025-2026 verileri ışığında, tam donanımlı bir estetik merkezinin başlangıç maliyeti ortalama 10 milyon TL seviyelerinden başlarken; bu rakam teknoloji altyapısı, cihaz parkuru ve hedeflenen segmente göre çok daha yukarı çıkabiliyor. Daha küçük ölçekli medikal estetik girişimleri birkaç milyon TL ile kurulabilirken, yabancı hastalara hizmet veren ve ileri teknolojiye sahip kurumsal yapılar çok daha yüksek bütçeler gerektiriyor. Sonuç olarak erkek estetiği, hem tıbbi hem de ekonomik açıdan artık ana akım bir pazar olarak rüştünü ispatlamış durumda. Sektörün uzmanları Para Dergisi'ne konuştu...

En çok botoks seviliyor

MEDİKAL estetik alanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, erkek hastaların son yıllarda estetik uygulamalara ilgisinin belirgin şekilde arttığını söylüyor. Erkeklerin en çok tercih ettiği ameliyatsız işlemler arasında botoks, cihaz tedavileri, epilasyon ve cilt bakımları öne çıkıyor. Hyalüronik asit dolgular, biyostimülasyon uygulamaları ve saçlı deri tedavileri de yoğun talep görüyor. Türkiye'nin sağlık turizminde güçlü konumunu koruduğunu vurgulayan Savaş, 2024 yılında 1.5 milyon sağlık turistinin ağırlandığını ve sektörün 3 milyar dolarlık hacme ulaştığını vurguluyor. Yeni yatırımcılar için sektörün hâlâ cazip olduğunu ancak hızlı kazanç yaklaşımının riskli olduğunu belirten Savaş, sürdürülebilir başarı için güçlü ekip, doğru operasyon ve hasta güvenliğinin kritik olduğunu da ekliyor. Bir estetik merkezi açmanın maliyetine de değinen Savaş, 2025-2026 verilerine göre başlangıç maliyetlerinin 10 milyon TL'den başladığını ve kullanılan teknolojiye göre ciddi şekilde artabildiğini ifade ediyor.

Özgüven ile ilgili bir durum

TÜRK Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Üyesi Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Ebru Şen Meriç de erkek estetiğinin artık sessiz bir trend olmaktan çıktığını söylüyor. Meriç'e göre son yıllarda kadınlarda sık uygulanan işlemlerden biri olan dudak kaldırma (lip lift) bile erkek hastalar tarafından talep edilmeye başlanmış durumda. Erkeklerin estetik müdahalelere ilgisi de gözle görülür biçimde artıyor. Saç ekimi ve burun estetiği ilk sıralarda yer alıyor. Liposuction, özellikle jinekomasti operasyonları ile çene ve orta yüz dolguları da maskülen görünümü artırmak amacıyla sıkça tercih ediliyor.

BÜYÜME POTANSİYELİ

Erkek hastaların ne istediğini daha net bilen, beklentilerini daha rasyonel yöneten bir profil çizdiğini vurgulayan Meriç, estetik taleplerin kariyerden çok özgüven ve sosyal hayatla ilişkili olduğunu; sosyal medyanın artık erkekleri de güçlü şekilde etkilediğini dile getiriyor. Merdiven altı işletmelere karşı uyarılarda bulunan Meriç, bu tür yerlerin hem halk sağlığını tehdit ettiğini hem de eğitimli hekimlerin emeğini değersizleştirdiğini söylüyor. Talebin halen yüksek olduğunu ifade eden Meriç, bu tür denetimsiz yapıların ortadan kaldırılması halinde sektörün hâlâ büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

'Pazardaki payı yüzde 30'

PLASTİK, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ozan Aslan, "Son üç yılda erkek hasta oranında dikkat çekici bir artış gözlemliyoruz. Kliniğimiz özelinde erkek hastaların toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 15 seviyelerinden yüzde 25-30 bandına yükseldi. Bu artış hem bizim klinik verilerimiz hem de sektör genelindeki eğilimlerle paralel bir tablo ortaya koyuyor. Klinik gözlemlerimize göre bu artış bazı alanlarda yüzde 40'lara varan oranlara ulaşabiliyor. Uluslararası raporlar da erkeklerin estetik uygulamalara ilgisinin giderek arttığını ortaya koyuyor. Son yıllarda estetik ve medikal estetik merkezi sayısında belirgin bir artış söz konusu. Ancak sektör temsilcilerine göre pazarın tamamen doyduğu söylenemez. Özellikle kaliteli hizmet sunan, uzmanlaşmış ve doğru konumlanan merkezler için hâlâ önemli fırsatlar bulunuyor. Sektör büyümesini sürdürüyor ve yatırımcılar açısından cazibesini koruyor. Ancak rekabetin arttığı bir dönemdeyiz. Başarılı olmak için yalnızca yatırım yapmak değil; doğru tedavi uygulayacak güçlü bir hekim kadrosu, doğru marka konumlandırması ve yüksek hasta memnuniyeti sağlamak gerekiyor. Bu da dışardan görüldüğü kadar kolay bir süreç değil. Merkezin bulunduğu lokasyon, kullanılan teknoloji ve konseptine bağlı olarak değişmekle birlikte, Türkiye'de orta ölçekli bir estetik merkezi için yatırım maliyetinin birkaç milyon TL'den başlayarak daha üst segment projelerde önemli ölçüde artabildiğini söylemek mümkün."

En ucuz ve en pahalı işlemler

EN düşük fiyatlı işlemler çoğu merkezde ilk basamak medikal estetik uygulamalar, kısa süreli cilt bakım protokolleri veya sınırlı alan botulinum toksin/dokunuş uygulamaları oluyor. En yüksek fiyatlı işlemler ise genellikle kombine cerrahi işlemler, ileri teknoloji cihaz protokolleri, saç ekimi paketleri veya kişiye özel çok aşamalı dönüşüm planları oluyor. Kısaca en erişilebilir işlemler hızlı, konforlu ve günlük yaşama dönüşü kolay medikal estetik uygulamalar olurken; en yüksek bütçeli işlemler kişiye özel planlanan, çok aşamalı veya cerrahi kapsamı bulunan uygulamalar oluyor.

LÜKS DEĞİL İHTİYAÇ

ERKEK müşteriler estetiği kariyer, sosyal hayat veya özgüven için tercih ediyor. Ancak bugün erkek danışanların estetiği sadece fiziksel görünüm için değil, profesyonel görünürlük, sosyal özgüven ve kişisel bakım standardı için tercih ettiğin görülüyor. Özellikle yönetici pozisyonundaki, sık toplantıya giren ya da ekran karşısında çalışan erkeklerde "yorgun, sert, çökmüş görünmeme" motivasyonu öne çıkıyor. Daha genç yaş grubunda ise sosyal hayat ve özgüven belirgin bir etken. Kısacası erkek estetiği artık lüks değil; birçok kişi için kişisel bakımın ve profesyonel imajın bir uzantısı haline geliyor.