Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi yer değiştirme sürecine ilişkin detaylar duyuruldu. Bu kapsamda öğretmenler şartlar ve tarih doğrultusunda belirlenen sistem üzerinden tercihlerini gerçekleştirecek. Tercih değerlendirmelerinde esas alınacak detay hizmet puanı olacak. Sürece ilişkin tüm ayrıntılar ve başvuru şartları ise öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
KAÇ OKUL YAZILABİLECEK?
Başvuru yapan öğretmenler, en fazla 40 okul seçerek tercihlerini sisteme girebilecek. Atama işlemleri ise yapılan tercihler ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek.
BU DETAYLARA DİKKAT!
Başvurular, Bakanlığın resmi internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulmasıyla yapılacak. Sürecin geçerli sayılabilmesi için yapılan başvuruların; görev yapılan okul yönetimi, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından sırasıyla onaylanması gerekiyor. Bu aşamalardan herhangi birinde onay almayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ