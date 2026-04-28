Telefon tamircisini öldürüp delilleri yaktılar! Korkunç cinayette yeni gelişmeler...

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

Saldırıya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve 10 kilometre çapındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada silahı kullanan şüphelinin İ.E.Y., motosikleti kullananın ise Lübnan uyruklu O.A. olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kaçtıkları motosikleti ise Mıdık Mahallesi'nde M.M.A., M.G.'ye ve H.Ö.'ye (14) verdiği saptandı.