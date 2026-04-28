TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? | TOKİ 5 bin TL para iadesi nasıl alınır, hesaba yatıyor mu? TOKİ para iadesi ne zaman alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen İstanbul TOKİ kurasında sona gelindi. Böylelikle 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut için hak sahipleri belli oldu.
Üç gün süren İstanbul çekilişinde ise Şehit, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri kategorisi ile diğer kategorilerde 100 bin konut için hak sahipleri belli oldu. Hak sahibi olamayanlar için TOKİ 5 bin TL para iadesi hesaplara yatacak. Vatandaşlar para iadesini nasıl yapacağını merakla araştırıyor.
TOKİ PARA İADESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Banka şubeleri: Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru bedelinin iadesi talep edilebilir.
Mobil ve internet bankacılığı: Pek çok banka, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden iade işleminin yapılmasına imkan tanımaktadır.
ATM'ler: Bazı bankalarda, kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli iadesi gerçekleştirilebilmektedir.
Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla süreci daha pratik hale getirmektedir.
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
İstanbul'da TOKİ kura sonuçlar Noter onayının ardından resmi sitede ve E-Devlet üzerinden açıklandı.