TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'da 100 bin sosyal konut için kura çekilişlerinin 25-27 Nisan 2026 tarihlerinde tamamlanmasının ardından, hak kazanan vatandaşlar için yeni aşama başladı. TOKİ tarafından yapılacak resmi duyurular sonrası sözleşme sürecine geçilecek.
SÖZLEŞME SÜRECİNDE ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ projelerinde dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme modeli sunuluyor:
Konut bedelinin %10'u peşinat olarak ödeniyor
Kalan tutar için 240 ay (20 yıl) vade imkanı sağlanıyor
Taksit ödemeleri, sözleşmeden sonraki ay başlıyor
Sözleşmeler, yetkili bankalar olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla imzalanıyor.
SÖZLEŞMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Genel uygulamaya göre, kura sonuçlarının açıklanmasını takip eden 1 ila 3 ay içinde sözleşme imzalama işlemleri başlıyor. Bu kapsamda İstanbul projeleri için sözleşmelerin 2026 yaz aylarında başlaması bekleniyor.
TOKİ KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Projeye ilişkin takvimde teslim süreci de netleşmeye başladı:
İlk teslimlerin Mart 2027'de başlaması planlanıyor.
TOKİ DUYURULARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?
Hak sahiplerinin süreci kaçırmaması için resmi kanallar büyük önem taşıyor. Güncel sözleşme tarihleri ve detaylar:
TOKİ'nin resmi internet sitesi
e-Devlet sistemi üzerinden düzenli olarak duyurulacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura sonrası en kritik aşama olan sözleşme süreci için geri sayım başladı. İstanbul'da hak sahiplerinin 2026 yaz aylarında sözleşme imzalaması beklenirken, teslimler için de 2027-2028 takvimi öne çıkıyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi için süreç artık daha da netleşmiş durumda.