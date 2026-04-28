Yapay zeka hamlesi Türkiye’yi ilk 10 taşıyacak

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı ile Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini hızlandıracağını bildirdi. Küçükşabanoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Programın, teknoloji girişimciliği ve yapay zeka ekosistemi açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Küçükşabanoğlu, bunun yalnızca bir teşvik paketi olmadığını söyledi. Atılacak adımların yapay zeka ve dijital ekonomi odağında yeni bir kalkınma modelinin başlangıcı olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, "Yazılım ve mühendislik ihracatına sağlanan vergi avantajları, dijital şirket modeliyle girişim süreçlerinin hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılması gibi adımlar, yüksek katma değerli üretimi doğrudan destekleyecektir" dedi.

STRATEJİK BİR GÜÇ

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın küresel ölçekte 2030'a kadar yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık ekonomik değer oluşturmasının beklendiği bilgisini verdi. Küçükşabanoğlu, "5G, veri altyapısı ve yapay zeka yatırımlarının eş zamanlı ilerlemesiyle Türkiye'de üretim modeli daha yüksek katma değerli bir yapıya dönüşecektir. Yapay zeka artık yalnızca bir teknoloji değil, ekonominin merkezinde konumlanan stratejik bir güçtür" diye konuştu.