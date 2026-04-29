2. el araç satacaklar bu şartları bilin! Artık zorunlu: Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak yetki belgesi işlemleri ve bazı nitelik şartlarında düzenlemeye gitti. Değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YETKİ BELGELERİNDE "TADİL" SÜRECİ GENİŞLETİLDİ
Yapılan düzenlemeyle birlikte, yönetmeliğin çeşitli maddelerine "tadil" ibaresi eklenerek yetki belgesi güncellemeleri daha açık hale getirildi. Buna göre, yetki belgesi içeriğinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda belge "tadil edilecek", ticaret unvanı veya işletme adı değişikliği halinde ise belge yenilenecek.
Ayrıca, başvuru sürelerinde de değişikliğe gidildi. Tadil ve yenileme başvuruları artık değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. İl müdürlükleri ise başvuruları 10 gün içinde sonuçlandıracak.
EĞİTİM ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK
Düzenlemede dikkat çeken bir diğer değişiklik ise personel nitelik şartlarında oldu. Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan "lise" ibaresi "ilköğretim" olarak değiştirildi.
Bu değişiklikle birlikte, belirli pozisyonlar için aranan eğitim seviyesi aşağı çekilmiş oldu.