7 yıl sonra ilk kez kardeş sarılması: O anlar yürekleri burktu! Minik Nazar hurda evde bulunmuştu...

Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K., doğup büyüdüğü Almanya 'da tanıştığı Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Almanya'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için geri dönmek istemeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi. Umut K., Türkiye 'de kalmak istemeyen Rebecca S.'ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'nin kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar'ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla küçük çocuk kurtarılırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı.

ANNESİ OLDUĞU DNA TESTİYLE KESİNLEŞTİ

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk kez 'anne' diye Nazar'ın, 19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı.

ANNESİNE TESLİMİNE KARAR VERİLDİ

Almanya vatandaşı olan Nazar S.'nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde 28 Nisan'da görülen duruşmada annesi Rebecca S.'ye verildi. Rebecca S.'nin avukatının Adalet Bakanlığı'nın CELSE uygulamasıyla e-duruşma üzerinden bağlandığı davada, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutad meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verilirken, yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı.