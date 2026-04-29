Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gülistan Doku soruşturması hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, 'Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı' dedi.

Bakan Gürlek açıkladı! Gülistan Doku soruşturmasında olayı çözecek kişi, Umut Altaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gülistan Doku soruşturmasındaki son durum hakkında bilgi veren Bakan Gürlek'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

(Gülistan Doku soruşturması) Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı.

Rojin Kabaiş dosyasında yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz.

(Suça sürüklenen çocuklar) Cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük. Bu konuda onların da fikir ve önerilerini aldık. Bu konuda çalışmamız devam ediyor

