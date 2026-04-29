Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, Salı günü öğleden sonra başlayan arefe günüyle birlikte toplamda 4,5 gündür. Ancak bayramın Çarşamba'dan başlayıp Cuma günü biten ilk üç gününün hafta içine denk gelmesi, Pazartesi ve Salı (tam gün) günlerinin idari izin kapsamına alınma ihtimalini doğuruyor. Bu durumda bayram tatilinin idari izinlerle beraber 9 güne çıkabilir. Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından açıklanacak karara çevrildi.