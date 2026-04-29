Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Diyanet takvimi açıklanırken bayram günleri netlik kazandı. Vatandaşlar bunun ardından bayram tatilinin kaç gün olacağına dair soruları merakla araştırmaya başladı.
Kurban Bayramı'nın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram, bu tarihte başlayarak dört gün boyunca devam edecek. Kurban Bayramı'nın 4. Günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü kutlanacak.
Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen ve resmi olarak yarım gün tatil kabul edilen Arife Günü, 2026 yılında haftanın ikinci iş günü olan 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
Milyonlarca vatandaşın planlarını şimdiden şekillendirmeye başladığı 2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Bu yıl bayramın büyük bir bölümünün hafta içine denk gelmesi, kamu çalışanları ve tatil planı yapanlar için "9 gün tatil" beklentisini beraberinde getirdi. İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 4 gün sürecek olan bayram, Cumartesi günü sona erecek.
Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, Salı günü öğleden sonra başlayan arefe günüyle birlikte toplamda 4,5 gündür. Ancak bayramın Çarşamba'dan başlayıp Cuma günü biten ilk üç gününün hafta içine denk gelmesi, Pazartesi ve Salı (tam gün) günlerinin idari izin kapsamına alınma ihtimalini doğuruyor. Bu durumda bayram tatilinin idari izinlerle beraber 9 güne çıkabilir. Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından açıklanacak karara çevrildi.