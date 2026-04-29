YKS 2026 OTURUM TARİHLERİ (TYT, AYT VE YDT) | YKS ne zaman yapılacak? Giriş yerleri açıklandı mı?

2026 yılındaki YKS başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar tamamen sınav hazırlığına yöneldi.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

YKS 2026 OTURUM TARİHLERİ

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi – 10.15

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar – 10.15

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar – 15.45

2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte adaylar sınava girecekleri okul bilgilerine ulaşabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SÜRECİ

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayınlanacak.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişilecek.

Sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

SINAV TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

LGS sınav tarihinin değişmesinin ardından sosyal medyada YKS tarihleri değişecek mi? sorusu gündeme gelse de, ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre:

YKS 2026 takviminde herhangi bir değişiklik yok. Sınavlar planlandığı tarihlerde yapılacak.