Bu çiçeğe kimse yaklaşamıyor! Kokusu korkutuyor, görüntüsü büyülüyor: İşte doğanın en tuhaf mucizesi

Bilimsel adı Amorphophallus titanum olan bu dev bitki, dünyanın en büyük çiçeklerinden biri olarak biliniyor. Halk arasında ise yaydığı kötü koku nedeniyle "ceset çiçeği" olarak anılıyor.
NEDEN BU KADAR KÖTÜ KOKUYOR?
Bu bitki, çürük et kokusuna benzer keskin bir koku yayarak sinek ve böcekleri kendine çekiyor. Bu sayede tozlaşma sürecini başarıyla tamamlıyor.
KAÇ YILDA BİR AÇIYOR?
Ceset çiçeği genellikle 7 ila 10 yılda bir çiçek açıyor. Bu nedenle her açışı doğa tutkunları için büyük bir olay haline geliyor.
NEREDE YETİŞİYOR?
Anavatanı Endonezya olan bu bitki, tropikal iklimde yetişiyor. Ancak dünyanın farklı botanik bahçelerinde özel koşullarda da büyütülebiliyor.
NE KADAR SÜRE YAŞIYOR?
Çiçek açtıktan sonra yalnızca 24 ila 72 saat arasında canlı kalıyor. Bu kısa süre, onu daha da özel kılıyor.
BOYU NE KADAR UZAYABİLİYOR?
Ceset çiçeği uygun koşullarda 3 metreye kadar uzayabiliyor. Bu da onu dünyanın en heybetli bitkilerinden biri yapıyor.
NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?
Hem nadir açması hem de sıra dışı kokusu, bu bitkiyi adeta bir doğa fenomenine dönüştürüyor. İnsanlar bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için uzun kuyruklar oluşturuyor.
EN YOĞUN KOKU NE ZAMAN YAYILIYOR?
Uzmanlara göre en ağır koku, çiçek açtıktan sonraki ilk 24 saat içinde hissediliyor.
SOSYAL MEDYADA NEDEN GÜNDEM OLDU?
Ziyaretçilerin çektiği fotoğraf ve videolar, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kişiye ulaştı.
KAÇIRANLAR İÇİN KÖTÜ HABER!
Yetkililer, bu eşsiz doğa olayının sadece birkaç gün süreceğini belirtiyor. Yani görmek isteyenlerin hızlı davranması gerekiyor!