Genç futbolcu hayatını kaybetti! Otomobili ağaca saplanmıştı...

Kastamonu'da bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 19 yaşındaki Erenşah Ergün hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

İHA

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.

O GENÇ FUTBOLCUYMUŞ

Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.

