Mayıs ayında kaç gün tatil yapılacak? Çalışanlara 16 gün tatil fırsatı! 2026 takvimi açıklandı...

Çalışanlar, yıl boyunca resmi tatilleri en verimli şekilde değerlendirmek için izin planlarını erkenden yaparken, 2026 Mayıs ayı adeta fırsatlarla dolu bir dönem olarak öne çıkıyor. Açıklanan takvime göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'nın aynı ayda yer alması uzun tatil planlarını gündeme taşıdı.
1 MAYIS İLE 3 GÜN TATİL FIRSATI
1 Mayıs'ın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanlar için 3 günlük kısa bir tatil imkanı doğuyor. Bu tarih, şehir dışı kaçamaklar için ilk fırsat olarak dikkat çekiyor.
19 MAYIS'TA İZİNLE TATİLİ UZATMA ŞANSI
19 Mayıs'ın salı gününe denk gelmesi ise farklı senaryoları beraberinde getiriyor. 18 Mayıs Pazartesi günü izin alan çalışanlar, hafta sonuyla birlikte toplam 4 gün tatil yapabiliyor. Daha uzun plan yapmak isteyenler ise 3 gün izin alarak bu süreyi 6 güne kadar çıkarabiliyor.
KURBAN BAYRAMI İLE TATİL ZİRVE YAPIYOR
Asıl dikkat çeken hesap ise Kurban Bayramı ile birlikte ortaya çıkıyor. Bayram arifesi 26 Mayıs Çarşamba günü başlarken, bayram tatili 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Bu dönem, doğru izin planlamasıyla uzun bir tatil fırsatına dönüşüyor.
SADECE 5,5 GÜN İZİNLE 16 GÜN TATİL MÜMKÜN
Uzmanların yaptığı hesaplamaya göre, 19 Mayıs ile Kurban Bayramı arasındaki günlerde toplam 5,5 gün izin alan çalışanlar, 16 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar kesintisiz 16 gün tatil yapabiliyor. Bu durum, özellikle yaz sezonu öncesinde uzun bir dinlenme planı yapmak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.
ERKEN PLAN YAPAN KAZANIYOR
Turizm sektöründe de hareketlilik şimdiden başlamış durumda. Uzmanlar, bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin erken rezervasyon yaparak hem uygun fiyatlardan yararlanabileceğini hem de yoğunluk yaşamadan tatil planlarını netleştirebileceğini belirtiyor.
Mayıs 2026 takvimi, doğru izin stratejisiyle çalışanlara adeta "mini yaz tatili" sunarken, uzun soluklu dinlenmek isteyenler için yılın en avantajlı dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.