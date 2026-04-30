Site otoparkında 16 milyonluk soygun! Vurgun anında yüzünü gizlese de polisten kaçamadı!

İstanbul Ümraniye’de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilden değeri yaklaşık 16 milyon lirayı aşan 2 kilogram altın ve 60 bin Euro parayı çalan maskeli 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı..

DHA

Ümraniye, Esenevler Mahallesi'nde 14 Nisan'da M.B.'ye ait otomobilin içinde bulunan 2 kilogram altın ile 60 bin Avro para çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlık anının otoparkın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde motosiklet kasklı bir şüphelinin, binanın otoparkına girdikten sonra otomobile yöneldiği, aracın kapısını açtıktan sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü. Görüntülerin izini süren polis ekipleri, şüphelinin motosikletle olay yerinden ayrıldığını, çaldıklarını ise biraz ilerde bekleyen başka bir otomobilin içindeki suç ortaklarına teslim ettiğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu otomobilin de bir süre sonra çalınan altın ve paraları başka otomobile aktardığını tespit etti.

YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan 7 şüpheliden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 4 şüpheli çıkarıldıkları Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

