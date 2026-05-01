Yarın dışarıya çıkacaklar dikkat! O hatlara 1 Mayıs düzenlemesi | 1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbirler kapsamında Yenikapı–Hacıosman metro hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları hizmet dışı bırakılacak. Ayrıca Taksim ve Şişli–Mecidiyeköy Meydanı'na çıkan yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Metro İstanbul'un açıklamasında İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar bugün yapılacak seferlere ilişkin şu bilgiye yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

1 Mayıs Cuma'ya rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Salı günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.