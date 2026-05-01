Dostluğu filme konu olmuştu: Yaren Leylek’ten müjdeli haber

Türkiye 'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek yerleşim olan Bursa 'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek arasında kurulan bağ, zamanla milyonların ilgiyle izlediği bir hikâyeye dönüştü.

Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. Göçten 15'nci kez dönen Yaren'in ilk ilk yavrusunun yumurtadan çıktığı açıklanırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çiftin yavrularıyla ilgilendiğini ve bu yıl yuvada 3-4 yavru olabileceğini paylaştı.