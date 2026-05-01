Haberler Yaşam Gözler Rojin Kabaiş davasında: 415 kişinin DNA'sına bakıldı! Gözler Rojin Kabaiş davasında: 415 kişinin DNA'sına bakıldı! Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşılmış, genç kızın bedeninde 2 erkeğe ait DNA'ya rastlanmıştı. Soruşturmada şifreli telefonunun çözülmesi yanı sıra, cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köyleri olmak üzere DNA'sı alınacak 2 bin 500 kişiden 425'ine bakıldı. İHA









Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında DNA profili alınan kişi sayısı 425'e ulaştı. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, tarihi konuşmalar olduğunu, Adalet Bakanı'nın üç seferdir açıklamalar yaptığını ve Diyarbakır Valiliği aracılığıyla ailesiyle görüşüldüğünü ifade etti.

'KONUŞMALAR UMUTLU...' Kabaiş, İstanbul'dayken ailesinin taleplerinin dinlendiğini aktararak, "DNA'lar alınsın. Rektörün akrabaları, üniversitedeki erkeklerin DNA'ları, Mollakasım ve Bardakçı köyündeki erkeklerin DNA'larının alınmasını istedik. Telefonun açılmasını istedik. Konuşmalar umutlu geçmiş. Rojin'in ablaları ve annesiyle görüşüldü." dedi. GÜLİSTAN DOKU DOSYASI GİBİ... Gülistan Doku'nun dosyasıyla nasıl her şey açığa çıktıysa umut edip Rojin'in de dosyasının açığa çıkacağını kaydeden Kabaiş, "Dosyalar benzerliktedir. Bizimkinin Van Valisi'yle ilgisi yoktur, rektörle ilgilidir. Rektör o esnada hem delilleri karartı hem çok şüpheli hareketleri vardır. Oradaki halk, rektörün iki tane yeğenini işaret ediyor. Geçen sene de rektörü yakından tanıyan bir kişi gitti ifade vermek istedi. Adam diyor ki Rojin'in dosyası hakkında rektörle ilgili ifade vermek istiyorum. Onu gözaltına aldılar. Bir gün gözaltında kaldı. O adam dosyaya ışık tutuyor, yol gösteriyor. Neden onu gözaltına alıyorlar. Defalarca bunu savcılıkta dile getirdik. Bir insan gitse ifade verse dosya için bir umuttur. Belki bir şeyler biliyordur. Tunceli'de aynı şekilde bir adam mektup götürüp bıraktı" diye konuştu.