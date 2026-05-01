Masum alışkanlık mı, gizli risk mi? İşte sakız çiğnemek hakkında kimsenin bilmediği detay

Ağız kokusunu gidermek, stresle başa çıkmak ya da yalnızca alışkanlık haline geldiği için gün boyunca sık sık sakız çiğneyen pek çok kişi var. Peki bu duruma uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...

Sakız çiğnendikçe esneyen ve yüzeye tutunan bir yapı kazanır. Özellikle eski dolguların kenarlarında aşınma varsa, bu yapışkanlık dolgunun dişle uyumunu bozabilir ve çekme kuvveti nedeniyle yerinden oynamasına yol açabilir.

Diş hekimleri, sakızın kimyasal olarak dolguyu eritmediğini özellikle vurgular. Ancak çiğneme sırasında oluşan baskı ve sakızın yapışkan yapısı, dolgu üzerinde zamanla olumsuz etkiler oluşturabilir.

MİKROSIZINTI VE ÇÜRÜK TEHLİKESİ

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu mikrosızıntıdır. Dolgu ile diş arasında oluşan küçük boşluklara bakteriler sızabilir. Bu durum, dolgunun altında yeni çürüklerin oluşmasına zemin hazırlar.

DOLGUNUN YAŞI VE DAYANIKLILIĞI ÖNEMLİ

Yeni ve sağlam dolgular günlük çiğneme kuvvetlerine karşı genellikle dayanıklıdır. Ancak eski, aşınmış ya da çatlak oluşmuş dolgular daha hassas hale gelir. Özellikle büyük dolgular ve arka dişlerdeki restorasyonlar daha dikkatli kullanılmalıdır.

SAKIZ SEÇİMİ VE ÇENE SAĞLIĞI

Şekerli sakızlar bakteriler için besin kaynağı oluştururken, uzun süre sakız çiğnemek çene eklemi ve kaslar üzerinde yük oluşturabilir. Şekersiz sakız tercih etmek ve aşırıya kaçmamak, hem dolgu hem de genel ağız sağlığı açısından daha doğru bir yaklaşımdır.