MAYIS AYI SAÇ KESİMİ TARİHLERİ 2026 | Mayıs ayında saç kesimi için uygun günler hangileri? Hangi tarihlerde saç kesilmemeli?

Saç kesimi çoğu kişi için sadece görünümle ilgili bir tercih değil, aynı zamanda saçın bakımına ve sağlıklı uzamasına katkı sağladığı düşünülen bir rutin olarak da kabul edilir. Özellikle ayın evrelerine göre belirlenen saç kesim zamanlarının, saçın daha hızlı uzamasına, daha güçlü olmasına ya da daha dolgun görünmesine yardımcı olabileceğine inanılır. Bu yüzden birçok kişi saç kesimi için belirli günleri dikkatle seçer. Peki, 2026 yılı Mayıs ayında saç kesimi için uygun günler hangileri? Saç kesimi ne zaman yapılmalı? Detaylar...

Mayıs 2026 saç kesim takvimi incelendiğinde, saçını uzatmak isteyenler ile saçlarını daha sağlıklı ve güçlü hale getirmeyi hedefleyenler için farklı günlerin öne çıktığı görülmektedir. Buna karşılık bazı tarihler ise saç kesimi için pek uygun kabul edilmez. İşte Mayıs ayına özel detaylı saç kesim rehberi…

SAÇI HIZLI UZATMAK İÇİN EN İYİ GÜNLER

Saçınızın daha hızlı uzamasını istiyorsanız, aşağıdaki tarihler en uygun zamanlar olarak öne çıkıyor:

3 – 4 – 5 Mayıs

13 – 14 Mayıs

17 – 31 Mayıs arası genel olarak uygun

Özellikle öne çıkan günler:

21 – 22 Mayıs (dolgunluk & hacim için çok iyi)

23 – 24 Mayıs (düzgün ve sağlıklı kesim için ideal)

Bu tarihlerde yapılan saç kesimlerinin, saçın daha canlı, hızlı uzayan ve formunu daha iyi koruyan bir yapıya kavuşmasına yardımcı olduğuna inanılır.

SAÇI GÜÇLENDİRMEK (DÖKÜLME AZALTMA) İÇİN KESİM GÜNLERİ

Saç dökülmesini azaltmak ve kökleri güçlendirmek isteyenler için en uygun günler:

4 – 5 – 6 Mayıs (kök güçlendirme için en etkili günler)

Bu günlerde saç kesimi yaptırmak, saç köklerinin daha sağlam olmasına ve saç tellerinin zamanla daha dayanıklı hale gelmesine katkı sağlayabilir.

MAYIS AYI SAÇ KESİMİ ÖNERİLMEYEN GÜNLER

Bazı tarihlerde saç kesimi önerilmez. Bu günlerde yapılan kesimlerin saçın uzama hızını yavaşlatabileceği veya istenilen verimi vermeyebileceği düşünülür:

1 – 10 Mayıs

25 – 27 Mayıs

Bu tarihlerde mümkünse saç kesimini ertelemek daha iyi bir seçenek olabilir.

