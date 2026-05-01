Yunan şarkıcı İstanbul yolcusu: Harbiye’de konser verecek

Yunan müziğinin ünlü isimlerinden şarkıcı Natasa Theodoridou, 7 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Konsere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sinkron'un organizasyonuyla İstanbul'a gelecek sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde konser verecek.

"Feggari", "Den Thelo Tetious Filous" ve "Kokkini Grammi" adlı eserlerin de arasında olduğu hit şarkılarıyla tanınan Theodoridou, hazırlanan özel repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, "Türkiye'yi ziyaret ettiğim her sefer gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konserde tüm kariyerimi simgeleyen şarkılarla seyirci karşısına çıkacağım. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Konserin heyecanı şimdiden beni sarmış durumda." ifadelerini kullandı.