3 dakikada hazır! Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak

Yaz sıcağında ağır ve sıcak kahveler çoğu zaman iç açıcı gelmez; ama doğru tariflerle kahveni serin, hafif ve keyifli bir hale getirmek mümkün. Üstelik çoğu sadece birkaç dakikada hazırlanır. İşte yaz için farklı ve pratik kahve önerileri…
Soğuk Frappe
Akdeniz sahillerinin vazgeçilmezlerinden biri olan frappe, az malzemeyle hızlıca hazırlanır ve yoğun köpüğüyle dikkat çeker.
Malzemeler:
2 tatlı kaşığı granül kahve
1 tatlı kaşığı şeker
2 yemek kaşığı soğuk su
Buz
İsteğe bağlı süt
Hazırlanışı:
Kahve, şeker ve suyu bir kavanozda çalkalayarak kremsi bir köpük elde edin. Buz dolu bardağa dökün, üzerine su veya süt ekleyerek servis edin.
Karamel Macchiato
Dışarıda içmeye alıştığımız bu popüler lezzeti evde hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay.
Malzemeler:
1 shot espresso
1 bardak soğuk süt
1 yemek kaşığı karamel sos
1 çay kaşığı vanilya
Buz
Hazırlanışı:
Bardağın tabanına karamel ve vanilyayı ekleyin. Buz ve sütü ilave edin. Kahveyi yavaşça ekleyerek katmanlı görünüm oluşturun.
Hindistan Cevizli Latte
Tropikal aromaları sevenler için hafif ve ferahlatıcı bir alternatif.
Malzemeler:
1 shot kahve
1 bardak Hindistan cevizi sütü
Buz
Hazırlanışı:
Buz dolu bardağa sütü ekleyin, ardından kahveyi ilave ederek karıştırın.
Portakallı Soğuk Kahve
Narenciye ile kahvenin şaşırtıcı uyumunu deneyimleyebileceğiniz farklı bir tarif.
Malzemeler:
1 bardak portakal suyu
1 shot espresso
İsteğe bağlı karamel şurubu
Buz
Hazırlanışı:
Bardağa buz, ardından portakal suyu ekleyin. Üzerine kahveyi yavaşça dökerek katmanlı bir görünüm elde edin.
Dondurmalı Affogato Shake
Tatlı krizleri için birebir olan, yoğun ve gurme bir lezzet.
Malzemeler:
2 top vanilyalı dondurma
1 shot sıcak espresso
Rendelenmiş bitter çikolata
Bir tutam deniz tuzu
Hazırlanışı:
Dondurmaların üzerine çikolata ve tuz serpin. Servis öncesi sıcak kahveyi ekleyin.
Nane ve Lime Aromalı Iced Mocha
Ferahlatıcı etkisiyle öne çıkan, farklı ve aromatik bir tarif.
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı kakao
1 shot kahve
1 bardak süt
Taze nane
Lime dilimi
Buz
Hazırlanışı:
Kakao ve kahveyi karıştırın. Buz ve nane eklenmiş bardağa sütle birlikte dökün, lime ile servis edin.
Tarçınlı ve Ballı Soğuk Kahve
Doğal tatlandırıcılarla hazırlanan sağlıklı bir alternatif.
Malzemeler:
1 bardak soğuk kahve
Yarım çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı bal
Buz
Hazırlanışı:
Bal ve tarçını kahveye ekleyip karıştırın, ardından buzla servis edin.
Süt Reçelli Kahve
Tatlı severler için yoğun ve yumuşak içimli bir seçenek.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı süt reçeli
1 bardak süt
1 shot kahve
Buz
Hazırlanışı:
Bardağın kenarına süt reçelini sürün. Buz ve sütü ekleyin, kahveyi üzerine dökerek servis edin.