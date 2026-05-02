Haberler Yaşam 3 dakikada hazır! Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak









Yaz sıcağında ağır ve sıcak kahveler çoğu zaman iç açıcı gelmez; ama doğru tariflerle kahveni serin, hafif ve keyifli bir hale getirmek mümkün. Üstelik çoğu sadece birkaç dakikada hazırlanır. İşte yaz için farklı ve pratik kahve önerileri…

Soğuk Frappe Akdeniz sahillerinin vazgeçilmezlerinden biri olan frappe, az malzemeyle hızlıca hazırlanır ve yoğun köpüğüyle dikkat çeker. Malzemeler: 2 tatlı kaşığı granül kahve 1 tatlı kaşığı şeker 2 yemek kaşığı soğuk su Buz İsteğe bağlı süt Hazırlanışı:

Kahve, şeker ve suyu bir kavanozda çalkalayarak kremsi bir köpük elde edin. Buz dolu bardağa dökün, üzerine su veya süt ekleyerek servis edin. Karamel Macchiato Dışarıda içmeye alıştığımız bu popüler lezzeti evde hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. Malzemeler: 1 shot espresso 1 bardak soğuk süt 1 yemek kaşığı karamel sos 1 çay kaşığı vanilya Buz Hazırlanışı:

Bardağın tabanına karamel ve vanilyayı ekleyin. Buz ve sütü ilave edin. Kahveyi yavaşça ekleyerek katmanlı görünüm oluşturun.