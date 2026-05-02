3 dakikada hazır! Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak

Yazın sıcaklarında klasik kahveler biraz ağır gelebiliyor ama doğru tariflerle hem serinleyip hem kafein ihtiyacını keyifle karşılayabilirsin. İşte farklı, pratik ve ferahlatıcı yaz kahvesi önerileri…

Yaz sıcağında ağır ve sıcak kahveler çoğu zaman iç açıcı gelmez; ama doğru tariflerle kahveni serin, hafif ve keyifli bir hale getirmek mümkün. Üstelik çoğu sadece birkaç dakikada hazırlanır. İşte yaz için farklı ve pratik kahve önerileri…

Soğuk Frappe

Akdeniz sahillerinin vazgeçilmezlerinden biri olan frappe, az malzemeyle hızlıca hazırlanır ve yoğun köpüğüyle dikkat çeker.

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı soğuk su

Buz

İsteğe bağlı süt

Hazırlanışı:
Kahve, şeker ve suyu bir kavanozda çalkalayarak kremsi bir köpük elde edin. Buz dolu bardağa dökün, üzerine su veya süt ekleyerek servis edin.

Karamel Macchiato

Dışarıda içmeye alıştığımız bu popüler lezzeti evde hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay.

Malzemeler:

1 shot espresso

1 bardak soğuk süt

1 yemek kaşığı karamel sos

1 çay kaşığı vanilya

Buz

Hazırlanışı:
Bardağın tabanına karamel ve vanilyayı ekleyin. Buz ve sütü ilave edin. Kahveyi yavaşça ekleyerek katmanlı görünüm oluşturun.

Hindistan Cevizli Latte

Tropikal aromaları sevenler için hafif ve ferahlatıcı bir alternatif.

Malzemeler:

1 shot kahve

1 bardak Hindistan cevizi sütü

Buz

Hazırlanışı:
Buz dolu bardağa sütü ekleyin, ardından kahveyi ilave ederek karıştırın.

Portakallı Soğuk Kahve

Narenciye ile kahvenin şaşırtıcı uyumunu deneyimleyebileceğiniz farklı bir tarif.

Malzemeler:

1 bardak portakal suyu

1 shot espresso

İsteğe bağlı karamel şurubu

Buz

Hazırlanışı:
Bardağa buz, ardından portakal suyu ekleyin. Üzerine kahveyi yavaşça dökerek katmanlı bir görünüm elde edin.

Dondurmalı Affogato Shake

Tatlı krizleri için birebir olan, yoğun ve gurme bir lezzet.

Malzemeler:

2 top vanilyalı dondurma

1 shot sıcak espresso

Rendelenmiş bitter çikolata

Bir tutam deniz tuzu

Hazırlanışı:
Dondurmaların üzerine çikolata ve tuz serpin. Servis öncesi sıcak kahveyi ekleyin.

Nane ve Lime Aromalı Iced Mocha

Ferahlatıcı etkisiyle öne çıkan, farklı ve aromatik bir tarif.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kakao

1 shot kahve

1 bardak süt

Taze nane

Lime dilimi

Buz

Hazırlanışı:
Kakao ve kahveyi karıştırın. Buz ve nane eklenmiş bardağa sütle birlikte dökün, lime ile servis edin.

Tarçınlı ve Ballı Soğuk Kahve

Doğal tatlandırıcılarla hazırlanan sağlıklı bir alternatif.

Malzemeler:

1 bardak soğuk kahve

Yarım çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı bal

Buz

Hazırlanışı:
Bal ve tarçını kahveye ekleyip karıştırın, ardından buzla servis edin.

Süt Reçelli Kahve

Tatlı severler için yoğun ve yumuşak içimli bir seçenek.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı süt reçeli

1 bardak süt

1 shot kahve

Buz

Hazırlanışı:
Bardağın kenarına süt reçelini sürün. Buz ve sütü ekleyin, kahveyi üzerine dökerek servis edin.

