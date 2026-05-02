ALES SINAV YERİ SORGULAMA 2026 | ALES/1 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? Nereden ve nasıl öğrenilir?

ALES sınav giriş belgesi indirme ekranı, sınav tarihi yaklaştıkça adayların gündeminde yer alıyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki test uygulanacak ve her test 50 sorudan oluşacak. Sorular, belirli bir bölüm bilgisinden ziyade, farklı alanlardan mezun adayların yanıtlayabileceği genel yetenek ve akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanacak. Peki ALES sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ALES/1 sınavı için başvurularını yapan adaylar adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin resmi adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-ALES/1), 10 Mayıs 2026 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150
dakika (2,5 saat) olacak.
Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.