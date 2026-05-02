Dostuna güvendi, hayatı karardı! Ev aldı sandı ama... 2 milyonluk kazık yedi!

Ankara 'da inşaatlarda çalışarak evini geçindiren Mahmut Korkmaz (49), 2024'te 7 yıllık arkadaşı Y.K.'nın Yenimahalle 'deki evini kiraladı. Burada ailesiyle birlikte 4 ay ikamet eden Korkmaz, 850 bin liraya evi almaya karar verdi.

İddiaya göre Korkmaz, bu süreçte kira ödemeyecek, ödeme tamamlandığında ise tapu devri yapılacaktı. Aile, evin yaklaşık 400 bin liralık kısmını ödedi ancak Mayıs 2025'te kalan ödemenin toplu talep edilmesi üzerine Korkmaz ve oğlu, evin devri karşılığında teminat olarak bir senet imzaladı. Ancak senedin, miktar kısmı boş bırakıldı.