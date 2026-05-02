  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Gelin ve kaynana arasındaki kavga kanlı bitti: 25 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti!

İstanbul Şişli'de, gelini ile kayınvalide arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Gelin Burçin Şahin ile kayınvalide Menekşe Karabacak arasında çıkan tartışma sonucunda kayınvalide, gelinine silahla art arda ateş etti. Şahin, hayatını kaybederken, kayınvalide gözaltına alındı.

İHA

Olay, saat 13.30 sıralarında İstanbul Şişli'nin Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, gelini Burçin Şahin (25) ile birlikte yaşayan kaynana Menekşe Karabacak (58) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Karabacak, gelinine birkaç kez art arda silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Burçin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kayınvalide Menekşe Karabacak'ın ise olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA