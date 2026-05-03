ABD, 4 ülkeye silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Kuveyt ve Katar'a yönelik silah satışına onay verirken toplam miktarın 8.64 milyar dolar olduğu belirtildi. Bunlar arasında en yüksek ücret 992.4 milyon dolar ile İsrail öne çıkarken en düşüğü ise 2.5 milyar ile Kuveyt oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakanlığın, İsrail'e 992,4 milyon dolarlık Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi (APKWS) ve ilgili teçhizatın olası satışını onayladığı bildirildi. Açıklamada, satışın ana yüklenicisinin ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan "BAE Systems" olacağı ifade edildi. İsrail'e yapılacak bu satışın "derhal" yapılmasını gerektiren "acil bir durumun mevcut olduğunun tespit edildiği" kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bu satış için Silah İhracatı Kontrol Kanunu'nun 36(b) maddesi uyarınca Kongre'nin inceleme şartlarından feragat edildiği vurgulandı.