Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bugün mü? 2026 Anneler Günü tarihi

"Anneler Günü ne zaman?" sorusu Mayıs ayı başlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Anneler Günü tarihi her yıl değişse de gün sabit kalıyor. İşte 2026 Anneler Günü tarihi...
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci pazar günü olan 10 Mayıs 2026 Pazar tarihinde kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya genelinde kutlanan Anneler Günü, kökeni eski çağlara kadar uzansa da modern anlamdaki kutlamalar 20. yüzyılda ortaya çıktı. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde annelik ve doğurganlık sembolü olan tanrıçalar için festivaller düzenlenirken, bu gelenek zamanla farklı kültürlerde değişerek devam etti.
Modern Anneler Günü'nün temelleri ise ABD'de Anna Jarvis tarafından atıldı. Jarvis, annesinin ölümünün ardından onun anısını yaşatmak için 1908 yılında ilk resmi Anneler Günü etkinliğini düzenledi. Bu girişim kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson, Mayıs ayının ikinci pazar gününü resmen Anneler Günü ilan etti.
Zamanla birçok ülke bu özel günü benimseyerek kendi kültürlerine uyarladı. Türkiye'de ise Anneler Günü 1955 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Günümüzde Anneler Günü, annelere sevgi ve minnet göstermenin en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.