Öksüz kalan küçük zebranın yeni ailesi

İZMIR Doğal Yaşam Parkı'nda aile bağları yeni yavrularla biraz daha güçlenirken, tıpkı insanların dünyasındaki gibi mutluluk ve hüzün bir arada yaşanıyor. Bir yanda kısa süre önce dünyaya gözlerini açan iki yavru ayı anneleri Şımarık'ın kollarında baharın tadını çıkarıyor. Diğer yanda ise üç aylıkken annesini kaybeden yavru zebra Gözde kendine yeni bir aile ararken parktaki komşuları zürafalar tarafından koruma altına alındı.
HÜZÜNLÜ AMA UMUT DOLU BİR ÖYKÜ
DOĞAL Yaşam Parkı'nda yeni doğumların heyecanı ile sıra dışı dostlukların heyecanı bir arada yaşanıyor. 140 türden yaklaşık 1800 hayvana ev sahipliği yapan parkta, bu baharın en özel hikâyelerinden biri ayı "Şımarık" ile yazılıyor.
Henüz 3 aylıkken annesini kaybeden Gözde isimli zebra ise hüzünlü ama bir o kadar da umut dolu bir öykünün kahramanı haline geldi. Parkta bulunan 6 ayıdan biri olan "Şımarık", kış aylarında doğal davranışlarını sergileyerek inine çekildi ve burada doğum yaptı. Doğal Yaşam Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, yaklaşık 300 gram ağırlığında, biri dişi biri erkek iki yavrunun dünyaya geldiğini belirterek, "Ayılar iri cüsselerine rağmen oldukça küçük, gözleri kapalı ve tüysüz yavrular doğurur. Anne, aylar boyunca in içerisinde yavrularını emzirir. Baharla birlikte yavrular gün yüzüne çıkar. Biz de aynı süreci parkta doğal koşullara uygun şekilde sağladık" dedi.