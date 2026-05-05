HIDIRELLEZ DİLEK DUASI | Gül ağacına dilek asarken Hıdırellez duası okunur mu? Hıdırellez’de dilek nasıl dilenir, hangi dua okunmalı?

Anadolu'da yüzyıllardır yaşatılan Hıdırellez geleneği, bu gece de büyük bir heyecanla kutlanacak. Bolluk, bereket ve uğur getirdiğine inanılan bu özel günde gül ağacı ritüelleri için hazırlıklar tamamlanırken, vatandaşlar en doğru uygulama biçimini araştırıyor.
Dileklerin kabul olacağı umuduyla gül dallarına asılacak notlar ve okunacak dualar hakkında net bir sayı olup olmadığı da en çok sorulan konular arasında yer alıyor. Peki Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kez okunur ve ritüeller nasıl uygulanır? İşte Hıdırellez dilek duasına dair merak edilen tüm detaylar…
HIDIRELLEZ GÜL AĞACINA NASIL DİLEK DİLENİR?
Hıdırellez geleneğinde en yaygın ritüellerden biri, dileklerin gül ağacına bırakılmasıdır. Bu uygulamada 5 Mayıs akşam ezanı vakti, dilek tutmak için en uygun zaman kabul edilir. Bu saatlerde insanlar dileklerini kağıda yazar, çizer ya da sembollerle ifade ederek gül dallarına asar. Bazı kişiler ise dileklerini kağıda yazmak yerine gül ağacının dibine gömmeyi tercih eder. Gelenekte para asma, küçük semboller bırakma ya da dileği temsilen çizimler yapma da yer alır.
6 Mayıs sabahı ise dileklerin ağacın üzerinden alınmadan doğaya bırakıldığı ya da suya bırakıldığı inancı yaygındır. Bu ritüelin, dileklerin gerçekleşmesine vesile olduğuna inanılır.
HIDIRELLEZ DUASI
Hıdırellez'de dilek ritüelinin ardından dua edilmesi de önemli bir gelenektir. Halk arasında nesilden nesile aktarılan çeşitli dualar okunur. Bunlardan biri şu şekilde bilinir:
"Bismillahirrahmanirrahim
Bin bir adım bir adım, Allah bir adım adım.
Kerim kerem Allah, başımda bir duman var yardım eyle ya Allah.
La ilahe illallah Muhammeden resulullah, yetiş imdadıma Hızır ile Allah.
Birsin sen kulların, bizim gibi kulların yardımcısı sensin.
Hızır deryada, erdim murada. Amin."
Bu dua, dileklerin kabulü ve hayırlı kapıların açılması niyetiyle okunur.
HIDIRELLEZ DUASI KAÇ KERE VE NE ZAMAN OKUNUR?
Hıdırellez duası için belirlenmiş kesin bir sayı ya da dini zorunluluk bulunmaz. Ancak geleneksel uygulamalarda duanın 5 Mayıs akşam ezanından sonra başlayarak 6 Mayıs sabahına kadar okunması önerilir. Bu zaman aralığı, dileklerin kabulü için en kıymetli dönem olarak kabul edilir.
Duanın kaç kez okunacağı ise kişisel tercihe göre değişir. Anadolu'da yaygın olarak 3, 7, 21 veya 40 kez tekrar edilmesi tercih edilir. Bu sayıların manevi bir anlam taşıdığına inanılır ancak zorunlu değildir.