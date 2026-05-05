Kadıköy'de bindiği vapurda ortadan kaybolmuştu: Azerbaycanlı kadının cesedi bulundu İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44) sefer sırasında kayboldu. Vapurda kadına ait çanta bulunurken, Kadıköy'den turnikeden geçerek vapura bindiği belirlenen Huseynova'nın Beşiktaş'ta inen yolcular arasında yer almadığı tespit edildi. İhbarın ardından denizde arama çalışması başlatıldı. Kadının cesedi Haydarpaşa açıklarında bulundu. Kadının son anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı. YUNUS EMRE KAVAK









Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş vapurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Beşiktaş'a sefer yapan yolcu vapurundaki güverte bölümünde çantasıyla oturan kadının bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi. Çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi.





KADIKÖY'DE VAPURA BİNDİĞİ BELİRLENDİ

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, seferi yapan vapurun Kırçıloğlu 4 isimli yolcu gemisi olduğu tespit edildi. Vapurda bulunan siyah çantada yapılan kontrollerde kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çantanın Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'ya ait olduğu belirlendi. Kadıköy iskelesindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova'nın saat 20.20 sıralarında turnikeden geçerek vapura bindiğini tespit etti. Görüntüler kayıp kadının kızı Nigar Yusifli'yede izletildi. Yusifli, görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teyit etti.