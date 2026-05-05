Kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkmıştı: Serbest bırakıldı

Market çalışanı A.A., 'Gel annem gel' diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne, elindeki yağ çözücü spreyi sıktı. Kedi, otomobilin altına sığındı. A.A. ise otomobilin yanına gidip kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananları başka bir kadın, 'Yazık hayvana' diyerek cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, dün A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.