Mahkeme kararına dirense de adaletten kaçamadı! Asena'yı döverek öldürüp yol kenarına bırakmıştı!

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bangiz, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Bangiz'in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin itiraz reddetmesi üzerine avukatlar bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozarak Bangiz'in yeniden yargılamasına hükmetti. Bozma kararında, "Dosya kapsamına göre, maktul ile sanığın sevgili oldukları ve aralarında öldürmeyi gerektirir ciddi bir husumetin bulunmadığı, olay tarihinde sebebi belirlenemeyen şekilde başlayan ani gelişen kavga anında sanığın maktulü, beden yoluyla darbetmek suretiyle özellikle baş bölgesinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, yaralanma sonucu, kafatası kubbe ve kaide kemiklerinde kırık veya çatlak bulunmadığı anlaşılan maktulün beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan olayda, maktuldeki yara yerleri itibarıyla da ortaya çıkan sanığın kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 87/4'üncü maddesinin 1'inci cümlesi uyarınca kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine, yazılı şekilde suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli kasten öldürme suçundan hüküm kurulması, hukuka aykırı bulunmuştur" denildi.