AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ YERLERİ 2026 | Sınav saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklanan yeni duyuru ile AÖF öğrencileri için detaylar ön plana çıktı. İşte detaylar...
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Dönem sonu sınavları 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, öğrencilerin tüm derslerdeki başarı durumunu belirleyecek ve dönemi başarıyla tamamlamaları için kritik öneme sahip olacak.
AÖF sınavı iki oturumda yapılacaktır:
İlk Oturum: Saat 09:30
İkinci Oturum: Saat 14:00
2026 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Anadolu Üniversitesi resmi sayfasına girin.
T.C. Kimlik numaranız veya e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
Üst menüden veya panelden "Sınav İşlemleri" sekmesine tıklayın.
AÖF 2026 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi yaz okuluna katılacak öğrenciler için sınav, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Yaz okulu sınavı, eksik dersi olan veya dönem içinde başarılı olamayan öğrencilerin notlarını yükseltmeleri için fırsat sunacak.