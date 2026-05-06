Aşure Günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlayacak?

Paylaşma ve dayanışma kültürünün en anlamlı yansımalarından biri olan aşure geleneği, Aşure Günü'nün gelmesiyle birlikte yeniden hayat bulacak. Bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen bu özel gün yaklaşırken, hicri ve miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle Muharrem Ayı ile Aşure Günü'nün her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 10-11 gün daha erkene geldiği görülüyor. Peki, 2026 yılında Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor, Muharrem orucu ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
2026 MUHARREM AYI TARİHİ
Muharrem Ayı, hicri takvime göre yılın başlangıcı olarak kabul edilirken, 2026 yılında bu ayın ilk günü 16 Haziran Salı tarihine denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)
"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)