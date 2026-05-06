Eski bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Aydın Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.