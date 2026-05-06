Hem kızartılıyor hem haşlanıyor! Canan Karatay açıkladı: En sağlıklı Türk yemeği herkesi şaşırttı

SAĞLIKLI BİR İÇLİ KÖFTE NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için

250 gram yağsız kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı ince doğranmış ceviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Haşlamak için

Bol su

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

İnce bulguru ve irmiği geniş bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyip üzerini kapatın ve şişmesi için dinlendirin. Bulgur yumuşadıktan sonra içine yumurta, un, tuz ve baharatları ekleyin. Zeytinyağını da ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamur, ele yapışmayan ve kolay şekil alabilen bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

İç harcı hazırlamak için zeytinyağını tavaya alın, ince doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Kıymayı ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekleyin, son olarak cevizi ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Harcı soğumaya bırakın.

Dinlenen bulgur hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinde açarak ince bir tabaka haline getirin. Ortasına hazırladığınız iç harçtan koyup kapatın ve klasik içli köfte şeklini verin.

Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve tuz ekleyin. Hazırladığınız köfteleri kaynar suya dikkatlice bırakın. Köfteler suyun üzerine çıkana kadar yaklaşık 6-8 dakika haşlayın. Pişen köfteleri kevgirle alarak servis tabağına çıkarın.

Haşlama yöntemiyle hazırlanan içli köfte, kızartmaya göre daha hafif ve dengeli bir seçenek sunar. İsteğe göre yanında yoğurt ile servis edilebilir.